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Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:30

Samet Koç: Taraftarımızdan cesaret alarak hareket ediyoruz

İHA
Samet Koç: Taraftarımızdan cesaret alarak hareket ediyoruz

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yeni sezon öncesi transfer tahtasının açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ve her şeyin olumlu gittiğini ifade etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sarı kırmızılı taraftarları memnun edecek açıklamalarda bulundu. "Tahtayı açmak ne ki, kırarız" açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken Samet Koç, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını da söyledi.
Bu tür açıklamaları taraftardan aldıkları cesaret ile yaptıklarını ifade eden Samet Koç, "Kayserispor ne yetimdir, ne de öksüzdür. Kayserispor sahipsiz değildir. Taraftarımız var, yöneticilerimiz var. Yeni sezona çok daha başka, çok daha güçlü bir Kayserispor ile gireceğiz" açıklamaları yaptı.

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Samet Koç: Taraftarımızdan cesaret alarak hareket ediyoruz
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