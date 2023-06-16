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Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:39

Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı!

Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma kararı!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara transfer olacağı iddia edilmişti. Yönetim, Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Portekizli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar..

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda iki farklı dönem forma giyen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara dönmek istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak istediğini ileten Quaresma'ya olumsuz yanıt verildi.

duhuliye.com'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Q7'nin bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.

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Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma kararı!
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