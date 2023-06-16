Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma kararı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda iki farklı dönem forma giyen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara dönmek istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak istediğini ileten Quaresma'ya olumsuz yanıt verildi.

duhuliye.com'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Q7'nin bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.