TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İrfan Can Kahveci sözleri! "Önümüzdeki süreç için ümitlendirdi"

"Gerçekten beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Maalesef son dakikalarda öldük öldük dirildik. Son golü yiyince moralimiz bozuldu ama son anda Allah'a çok şükür İrfan Can bizi önümüzdeki süreç için ümitlendirdi. Çünkü bir yandan Galler maçına bakıyorduk. Onlar sahasında 4-2 kaybetti. İrfan Can golü atınca kötü duygulardan kurtulduk. Ben de çok heyecanlıyım çünkü biz de kendimizi kaybettik golü yiyince. Hoca içeride aynı şekilde. İnanınca, azmedince bizim çocuklar başa baş mücadele etti."