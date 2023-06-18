Stefan Kuntz’tan Arda Güler sözleri! Galler maçında oynayacak mı?

BARDAKCI: ODAKLANDIĞIMIZ TEK ŞEY GALİBİYET

Savunma oyuncusunun önceliğinin gol yememek olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Gol ve asist ekstra şeyler. Bunları yapmayı seviyorum. Topun nereye gelebileceğini hissedebiliyorum. Merih'le antrenmanda aynı golü atmıştım. İlk maçta ilk golü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Bizim için yarın zor bir maç olacak. Biz buna çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Samsun'da da büyük bir desteği arkamıza alacağız. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Tekrar bu statta ve şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun sevdiğim bir şehir. Samsunspor çıkış taptığım takımlar arasında geliyor. Arkamızda büyük bir destek göreceğiz. Arkadaşlarıma futbol sevgisi olan bir şehir olduğunu ve tutkulu bir şehir olduğunu söyledim. Yarını iple çekiyoruz. Galler takımı iyi bir takım. Yarın zor bir maç olacak. Bizim için odaklandığımız tek şey galibiyet. Yarın için başka hiçbir şey düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.