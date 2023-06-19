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Giriş Tarihi: 19.6.2023 10:56

Göztepe’de transfer hareketliliği devam ediyor!

İHA
Göztepe’de transfer hareketliliği devam ediyor!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, birçok oyuncuyu gündemine aldı.

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu yedinci sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Göz-Göz, bu süreçte geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen golcü Ahmet Sağat ve savunma oyuncusu Ali Ülgen'i, Başakşehir'den Şener Özbayraklı ile Pendikspor'dan Hasan Hatipoğlu'nu gündemine aldı. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu futbolcuların takıma katılması konusunda daha somut adımlar atması bekleniyor.

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Göztepe’de transfer hareketliliği devam ediyor!
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