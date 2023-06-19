İstifa edip 2,5 milyon parasını istedi, kupada sahneye çıktı

Spor dostu olarak bilinen Sivas Valiliği döneminde "Minik Yiğidolar", Şanlıurfa Valiliği'nde ise "Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor" projesi ile kırsaldan 15 bin öğrenciyi maçlarda Şanlıurfaspor ile buluşturan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise törende ortaya çıkan eski başkan Emin Yetim'in şovuna müsaade etmedi. İYİ Partili Emin Yetim, kendi çıkarlarından bahsetmeden kupayı alıp futbolculara teslim eden, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan suçlamaya kalkıştı.
TFF 2. Lig Play-off final maçında Şanlıurfaspor'un Konya'da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor 1928'i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Maçı Topçu Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte havai fişekler fişekler eşliğinde büyük sevinç yaşadı. Şanlıurfalılar yıllar sonra 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşarken kupa töreninde katılan Şanlıurfaspor'un eski başkanı Emin Yetim, kupayı sahiplenmeye kalkıştı.
İSTİFA EDİP 2,5 MİLYONA TEMLİK KOYDURDU
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kupayı eski kulüp başkanı Emin Yetim'in elinden alıp futbolculara teslim etti. Sonrasında Yetim ve çevresindekiler kupa töreninde olay çıkarmaya kalkıştı. Kupa töreninde yaşanan olayın iç yüzüne SABAH ulaştı. Kendisi, başarılı bir Vali olmasının yanında, "spor dostu" kimliğiyle öne çıkan Salih Ayhan, Sivas Valiliği döneminde Sivasspor'a olan desteği ve tüm Türkiye'ye örnek olduğu "Minik Yiğidolar" projesini gerçekleştirdi. Ayhan, Şanlıurfa'da göreve gelir gelmez de tüm şehri Şanlıurfaspor etrafında kenetleyen, "Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor" projesi ile de kırsaldan 15 bin öğrenciyi maçlarda Şanlıurfaspor ile buluşturarak tribünde coşkunun eksik olmamasını sağladı. Eski kulüp başkanı Emin Yetim "28. dönem milletvekilliği aday adaylığı" için Şanlıurfaspor'un kulüp başkanlığını bırakıp, İyi Parti'den aday oldu. Milletvekilliği aday adaylığı döneminde, korsan bir karar aldırarak kulübü kongreye götürmek istediğine dair haberlerde çıkan Yetim, başkanlıktan ayrıldığı dönemde, kulüpten alacağı olan 2.5 Milyon liraya da temlik koydurarak kendi alacağına öncelik verilmesini sağladı.
GÖLGE DÜŞÜRMEYE KALKIŞTI
Şampiyonluk kupasının normal seremonisi bittikten sonra, il protokolü futbolcularla kenetlenerek bu büyük sevinci birlikte yaşamak için sahada bir araya girdikleri sırada eski kulüp başkanı Emin Yetim şampiyonluk kupasını futbolcunun elinden alarak mevcut kulüp başkanı Haçim İzol olmasına rağmen kendisini ön plana çıkarmak istedi.
Vali Salih Ayhan da buna engel oldu. Daha sonra İYİ Partili Yetim ve çevresindekiler törende arbede çıkartarak kupa sevincine gölge düşürmeye çalıştı. Geldiği ilk günden beri Şanlıurfaspor'a verdiği destekle taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Vali Salih Ayhan, kulübünü yarı yolda bırakan eski başkanın sahada yapmak istediği bu şova da müsaade etmemiş oldu. Kupa tören sonrasında İYİ Partili Yetim, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın sosyal medya hesabından suçlamaya kalkıştı.