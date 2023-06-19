İstifa edip 2,5 milyon parasını istedi, kupada sahneye çıktı

İSTİFA EDİP 2,5 MİLYONA TEMLİK KOYDURDU

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kupayı eski kulüp başkanı Emin Yetim'in elinden alıp futbolculara teslim etti. Sonrasında Yetim ve çevresindekiler kupa töreninde olay çıkarmaya kalkıştı. Kupa töreninde yaşanan olayın iç yüzüne SABAH ulaştı. Kendisi, başarılı bir Vali olmasının yanında, "spor dostu" kimliğiyle öne çıkan Salih Ayhan, Sivas Valiliği döneminde Sivasspor'a olan desteği ve tüm Türkiye'ye örnek olduğu "Minik Yiğidolar" projesini gerçekleştirdi. Ayhan, Şanlıurfa'da göreve gelir gelmez de tüm şehri Şanlıurfaspor etrafında kenetleyen, "Fırat'ın Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor" projesi ile de kırsaldan 15 bin öğrenciyi maçlarda Şanlıurfaspor ile buluşturarak tribünde coşkunun eksik olmamasını sağladı. Eski kulüp başkanı Emin Yetim "28. dönem milletvekilliği aday adaylığı" için Şanlıurfaspor'un kulüp başkanlığını bırakıp, İyi Parti'den aday oldu. Milletvekilliği aday adaylığı döneminde, korsan bir karar aldırarak kulübü kongreye götürmek istediğine dair haberlerde çıkan Yetim, başkanlıktan ayrıldığı dönemde, kulüpten alacağı olan 2.5 Milyon liraya da temlik koydurarak kendi alacağına öncelik verilmesini sağladı.