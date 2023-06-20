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Giriş Tarihi: 20.6.2023 09:13

Beşiktaş'ın aradığı stoperi Fransa'da buldu!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın aradığı stoperi Fransa’da buldu!

Saiss'e Marsilya ve Lens'in talip olması sonrası stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor.

Saiss'e Marsilya ve Lens'in talip olması sonrası stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş için Fransa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. Feyenoord'un da gündeminde olan Kamerunlu futbolcu için teklif yapıldığı ancak olumsuz yanıt alındığı belirtildi. Nantes'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu satmayı düşünmemesine rağmen 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın aradığı stoperi Fransa'da buldu!
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