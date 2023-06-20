Beşiktaş’ın aradığı stoperi Fransa’da buldu!

Saiss'e Marsilya ve Lens'in talip olması sonrası stoper takviyesi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş için Fransa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.Feyenoord'un da gündeminde olan Kamerunlu futbolcu için teklif yapıldığı ancak olumsuz yanıt alındığı belirtildi. Nantes'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu satmayı düşünmemesine rağmen 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.