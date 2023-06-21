A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler'i yenip en yakın rakibine 3 puan fark atarak liderliğini korudu Eylül ayında tek maçımız Eskişehir'de Ermenistan'la. Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, Adana'da Letonya ile karşılaşacağız Geleceği tartışılan Kuntz için TFF Başkanı Büyükekşi, 'Kararı Genel kurul sonrası vereceğiz" dedi. İşte SABAH Spor yazarlarının görüşleri:
ÖMER ÜRÜNDÜL
Doğru zaman değil Türk Milli Takımı'nın başında Türk teknik direktör olmasını savunanlardanım. Ancak Kuntzolayına daha değişikbakıyorum. Kendisini çoğu zaman da eleştirdim. Eleştirilerimin odak noktası da play-off'taki Portekiz maçındaki büyük hatalarıydı. Ama her şeye rağmen federasyon olarak Kuntz'labir anlaşma yapılmışsa,ona bir güvenduyulmuşsa, şu aşamadabir değişimin doğruolacağını düşünmüyorum. EURO
2024 Elemeleri başlamadan önce değişiklik düşünülseydi, bunun doğru olduğunu söylerdim. Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim Letonya'daki son saniyede kazandığımız 3 puan ve de sonrasında Galler'i yenmemiz bize grupta çok büyük bir avantaj getirdi. İçerideki Ermenistanve Letonya maçlarınıkayıpsız geçersek,Almanya'ya gideriz
LEVENT TÜZEMEN
Aynı dili konuşuyor A Milli Takım; Letonya ve Galler'i yenerek EURO 2024 için büyük bir avantaj yakaladı. Dere geçerken at değiştirilmez. Mevcut Milli Takım'ınbirçok oyuncusu yurtdışında yetişmiş isimlerdenoluşuyor veStefan Kuntz, oyuncularıyladil olarakdirekt iletişim kuruyor. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, hoca değiştirme kararını bir kez daha gözden geçirmeli. Ayrıca oyuncularla Kuntz arasındaki iletişimin ne ölçüde olduğu araştırılmalı. Eğer futbolcuların hocayla ilgili bir sıkıntıları varsa değerlendirilebilir ama ben bu aşamada Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının Kuntz'tan memnun olduğunu düşünüyorum. 3puanlık avantajı millitakımın koruyacağınıdüşünüyorum. Bugruptan Hırvatistanbirinci, Türkiye ikinciolarak çıkar.
ALİ GÜLTİKEN
Risk hesaplanmalı Bu açıklama sorunlu bir açıklama. 'Genel Kurulsonrası bakarız' dediğiniz zaman konuyu tartışmaya açmış oluyorsunuz. Bir adım ilerisi, 'Yeniyönetimi oluşturalım,operasyonunu yapacağız' şeklinde de yorumlanabilir. Yönetim seçildikten sonra hoca ile alakalı bir operasyon olacakmış gibi görünüyor. Elbette iki maç kazanmış bir teknik adamı göndermek her zaman kolay bir tercih olmaz. Sonrası için risklerde barındırabilir. Ama bu konuda önceden bir karar alınmış gibi görünüyor. Bu grup Hırvatistan'la birlikte bizim birincilik mücadelesi vereceğimiz bir grup. Zaten olması gereken durum bu. Oyuncu kadromuza baktığımız zaman çok değerli ve yetenekli isimlerimiz var. Bu oyuncu kadrosundanbaşarılı olmalarınıbeklemek değil,beklememek büyükhata olur.