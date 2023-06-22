Fenerbahçe’den Joaquin Correa bombası!

Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Fenerbahçe takımdan ayrılan gol kralı Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak için uğraşıyor. Gündeme gelen oyunculardan biri de Inter'de top koşturan Joaquin Correa.

INTER SATIŞINA SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki Arjantinli santrforun satışına İtalyan ekibi sıcak bakıyor. Ancak Sabah'ın haberine göre yıldız futbolcunun gözü de gönlü de Premier Lig'de bulunuyor.

İngiliz basınında çıkan son habere göre; Everton, 10.2 milyon pound ödeyerek Correa'yı kadrosuna katmayı arzuluyor. Fenerbahçe'nin de bu bonservis ücretini ödemeye razı olduğu biliniyor. Ancak Correa'nın önceliğinin Süper Lig olmadığı belirtiliyor.

GENİŞ BİR HÜCUM HATTI İSTENİYOR

Edin Dzeko'nun transferini neredeyse bitiren Fenerbahçe, Correa gibi üst düzey bir santrfor daha almak istiyor. Fenerbahçe'nin elinde golcü rotasyonunda şimdilik Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi bulunuyor.

Correa olmasa bile Fenerbahçe'nin bu ayarda yıldız bir golcüyü takıma takviye ederek mutlaka gelecek sezonda Süper Lig'i şampiyon bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yönetimin golcü konusunda İngiltere ve İtalya pazarına girdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Joaquin Correa , Inter'de geçen sezon 41 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 4 gol attı, 3 de asist yaptı.