Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
Giriş Tarihi: 23.6.2023 23:41

Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Galatasaray’a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti.

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, stadyum ismi sponsporluğu için harekete geçti.

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLDİ

Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları açıklandı! MEB son dakika duyurdu | 2023 LGS sorgulama ekranı | TIKLA-ÖĞREN
Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
İyi Parti'de bir istifa daha! Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu! İşte o anlar;
TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! " İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık"
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA