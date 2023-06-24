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Giriş Tarihi: 24.6.2023 14:24 Son Güncelleme: 24.6.2023 14:24

Andrea Pirlo, Serie A'ya geri dönüyor

Andrea Pirlo, Serie A’ya geri dönüyor

Süper Lig'de sezon bitmeden Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, İtalya'ya geri dönme hazırlıkları yapıyor.

İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Lecce'nin Andrea Pirlo'yu takımın başına getirme hazırlıkları yaptığını sayfalarına taşıdı. Haberde, Lecce'nin Teknik heyet sorumlusu Pantaleo Corvino'nun Pirlo'nun menajeri Tullio Tinti ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Lecce'nin Pirlo dışında diğer iki adayının ise Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo olduğu da ifade edildi. 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Karagümrük'le geçen sezon çıktığı 31 lig maçında 9 galibiyet 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.

Andrea Pirlo daha önce Serie A'da efsane olduğu ekiplerden Juventus'un hocalığını yapmış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

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Andrea Pirlo, Serie A'ya geri dönüyor
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