Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Bahattin Eken: Başkanvekili - Mali işler ve satın alma sorumlusu.

Mehmet Akif Bağce: Başkan yardımcısı - Sportif ve sponsorluklar sorumlusu.

Gökhan Karagöl: Başkan yardımcısı - Basın sözcüsü ve medya sorumlu.

Yusuf Bozatlı: Asbaşkan - Futbol şube ve altyapı sorumlusu.

Nurettin Yıldırım: Asbaşkan - Kamu kurumları ile ilişkiler sorumlusu.

İbrahim Emre Mermer: Asbaşkan - Kurumsal pazarlama ve lisanslı ürünler sorumlusu.

Burak Özçoban: Asbaşkan - İş geliştirme ve yatırımlar sorumlusu.

Deniz Kızılırmak: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlu.

Kürşad Ceylan: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlusu.

Arif Kaleli: Asbaşkan - Stadyum ve taraftar sorumlusu.

Ömer Yaman: Asbaşkan - TFF ilişkileri sorumlusu.

Faruk Taşseten: Asbaşkan - Tesisler sorumlusu.

Erhan Ekici: Asbaşkan - Hukuk işleri sorumlu.

İsmail Yıldız: Asbaşkan - Dış ilişkiler sorumlusu.