Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:40

Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

AA
Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Bahattin Eken: Başkanvekili - Mali işler ve satın alma sorumlusu.
Mehmet Akif Bağce: Başkan yardımcısı - Sportif ve sponsorluklar sorumlusu.
Gökhan Karagöl: Başkan yardımcısı - Basın sözcüsü ve medya sorumlu.
Yusuf Bozatlı: Asbaşkan - Futbol şube ve altyapı sorumlusu.
Nurettin Yıldırım: Asbaşkan - Kamu kurumları ile ilişkiler sorumlusu.
İbrahim Emre Mermer: Asbaşkan - Kurumsal pazarlama ve lisanslı ürünler sorumlusu.
Burak Özçoban: Asbaşkan - İş geliştirme ve yatırımlar sorumlusu.
Deniz Kızılırmak: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlu.
Kürşad Ceylan: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlusu.
Arif Kaleli: Asbaşkan - Stadyum ve taraftar sorumlusu.
Ömer Yaman: Asbaşkan - TFF ilişkileri sorumlusu.
Faruk Taşseten: Asbaşkan - Tesisler sorumlusu.
Erhan Ekici: Asbaşkan - Hukuk işleri sorumlu.
İsmail Yıldız: Asbaşkan - Dış ilişkiler sorumlusu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin birazdan açıklama yapacak
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
Rus yönetimine isyan başlatan Wagner, adını kriz bölgelerindeki rolüyle duyurdu
CHP’nin başına o yakışır!
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
Meral Akşener kurultayda çılgına döndü! CHP'yi topa tuttu: En büyük pişmanlığım...
FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mustafa Boydak İstanbul’da yakalandı
Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA