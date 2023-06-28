Hakemler para bastı

Zorbay Küçük, 751 bin 260 TL ile 29 Süper Lig hakemi içinde ‘en çok gelir elde eden’ isim oldu. Abdulkadir Bitigen ve Ali Şansalan ilk üçte kendilerine yer buldu. Son sırada ise 356 bin 775 TL ile Yiğit Arslan var
Çaldıkları her düdük olay olan, kimseyi memnun edemeyen ve günlerce konuşulan hakemler, yüksek kazançlarıyla dikkat çekiyor. TFF'nin 6 Ocak 2023 tarihindeaçıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile12 VAR ve AVAR, 2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. Süper Lig'de hakemler maç başı 20bin TL, 4. hakemler 6 bin, VAR 10bin, AVAR ise 5 bin TL alıyor. 1.Lig'de rakamlar; hakem 6 bin 600, 4.hakem 1860, VAR 6 bin 850 ve AVAR3 bin 425 olarak dikkat çekiyor. 2.Lig'de hakemler 4 bin 104, 3. Lig'deise 1760 TL kazanıyor. Yönettikleri Türkiye Kupası ve play-off maçları ise artı gelir olarak hanelerine yazılıyor. Geride kalan sezonda en çok kazanan isim, 18 Süper Lig, 3 TürkiyeKupası, 3 de 1. Lig maçı yöneten Zorbay Küçük oldu. Küçük birer kezde Süper Lig ve 1. Lig'de 4. hakemlikyaptı. 3 kez Süper Lig AVAR, 5 kez 1.Lig'de VAR, ve 2 defa da AVAR'dı.
SÜPER LİG HAKEMLERİ NE KADAR KAZANDI
1.Zorbay Küçük................ 751 bin 260 TL
2.Abdulkadir Bitigen....... 737 bin 200 TL
3.Ali Şansalan................... 710 bin 900 TL
4.Volkan Bayarslan.......... 695 bin 475 TL
5.Kadir Sağlam................. 664 bin 850 TL
6.Suat Arslanboğa........... 658 bin 225 TL
7.Mete Kalkavan.............. 654 bin 350 TL
8.Ümit Öztürk.................. 622 bin 375 TL
9.Arda Kardeşler.............. 601 bin 875 TL
10.Atilla Karaoğlan.......... 588 bin 875 TL
11.Bahattin Şimşek.......... 570 bin 150 TL
12.Yaşar Kemal Uğurlu... 559 bin 125 TL
13.Cihan Aydın................. 546 bin 160 TL
14.T.Kaan Numanoğlu.... 513 bin 575 TL
15.Hüseyin Göçek................... 499 bin TL
16.H.Umut Meler............... 496 bin 50 TL
17.M.Kürşat Filiz.............. 493 bin 975 TL
18.S.Barış Saka.................. 484 bin 650 TL
19.Mert Güzenge............. 483 bin 500 TL
20.Çağdaş Altay............... 464 bin 775 TL
21.Murat Erdoğan........... 457 bin 225 TL
22.Burak Şeker................. 456 bin 810 TL
23.Burak Pakkan..................... 450 bin 55
24.Yasin Kol...................... 445 bin 800 TL
25.Ali Palabıyık................. 437 bin 525 TL
26.Erkan Özdamar........... 427 bin 125 TL
27.Direnç Tosunoğlu........ 421 bin 732 TL
28.Turgut Doman.............. 416 bin 25 TL
29.Yiğit Arslan.................. 356 bin 775 TL