Hakemler para bastı

Çaldıkları her düdük olay olan, kimseyi memnun edemeyen ve günlerce konuşulan hakemler, yüksek kazançlarıyla dikkat çekiyor. TFF'nin2022-23 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti.Yönettikleri Türkiye Kupası ve play-off maçları ise artı gelir olarak hanelerine yazılıyor. Geride kalan sezonda en çok kazanan isim,Zorbay Küçük oldu. Küçük