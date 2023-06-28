Son dakika: Trabzonspor, Mislav Orsic transferini açıkladı

Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile de görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirmişti.

Hırvat oyuncu geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampotan'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.