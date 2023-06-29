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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:01

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taremi transferinde rakip Milan

FENERBAHÇE HABERLERİ: Taremi transferinde rakip Milan

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler'in bir süredir temaslarda bulunduğu Portolu Mehdi Taremi için Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. İsmi Fenerbahçe'yle anılan İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki futbolcuya Milan'ın da talip olduğu iddia edildi. İtalyan basınına yer alan haberde İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI
2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. Taremi'nin daha önce adı Galatasaray ile de anılmıştı. (Sporx)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Taremi transferinde rakip Milan
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