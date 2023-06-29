Pide salonundan şampiyonluğa!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde FOMGET bir ilke imza atarak, başta Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi erkek futbol takımlarının yapamadığını yapıp, Ankara'ya Türkiye şampiyonluğu kupasını getirdi. Rusya-Ukrayna savaşından kaçan 5 futbolcunun takıma katılması ve yakaladıkları büyük ivmeyle zafere ulaşan kırmızıbeyazlı ekibin teknik sorumlusu Siyasat Asgarov, kaptanı Seda Akgöz ve tecrübeli ismi Fatoş Yıldırım,başarı hikâyelerini anlattı.Takımın en tecrübeli isimlerinden, herkesin abla diye çağırdığı dert ortağı Fatoş Yıldırım, başarıya giden yolun birlik olmaktan ve inanmaktan geçtiğini söyledi. Başından geçen ilginç bir anıyı anlatan Yıldırım, "Trabzon'da hem pidecide çalışıyor hem de futbol oynuyordum.Ben karşı çıkınca, nedenini sordular. Orada çalıştığımı anlattım. İlginç bir tesadüftü" dedi. Mücadeleden vazgeçmemenin önemine vurgu yapan Yıldırım, "Unutamadığım bir maç var ki onda hem çok sevindim hem de çok üzülmüştüm.Futbolculuk hayatım bitecek sandım. Ameliyat oldum, tekrar sahalara döndüğümde dünyalar benim olmuştu. Sonrası ise beni şampiyonluğa kadar getirdi" diye konuştu.Futboldan önce hentbol oynadığını ve bir önceki sezon da ALG ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan FOMGET takım kaptanı Seda Akgöz ise şunları anlattı: "Aslında hentbol kökenli bir sporcuyum. Ama futbolu seviyordum. Futbola başladığım sene milli takıma seçildim. 30 yaşındayım, hâlâ milli takıma hizmet ediyorum. Fenerbahçe karşısında 90+7'de 1-0 gerideydik ve çaresizdik. Ancak inancımız vardı. Penaltı kazandık ve uzatmalara gittik. Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek şampiyon olduk. Unutmayacağım maçlardan birisi oldu. Final öncesi kedim 'Casper'ı getirdim. Totemimdi benim. Maçtan önce tüm arkadaşlarım makyaj yapıyor. Bu bize güven kazandırıyor. Ben de Fenerbahçe maçına siyah ojelerimi sürüp çıktım. Geçmiş yıllarda erkek futbolcuların formalarını giyip oynardık. Şimdi kendi formalarımızı giyiyoruz. Bugün maddi olarak iyi durumdayız. Kadın futboluna sponsorlar da büyük destek oluyor."Sezon başında göreve getirilen, aynı zamanda Azerbaycan Kadın Milli Futbol Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan Azerbaycanlı Siyasat Asgarov, ilk yılında şampiyonluğa ulaştı. Bunun için ayrıca mutlu olduğunu kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe, Galatasaray ile aynı grupta mücadele ettik. 4'lü finalde bizim gruptan üç takım çıktı. Sonunda şampiyon biz olduk. 100. yılda gardaş Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine şampiyonluğu getirdiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi işimiz daha zor. Şampiyonlar Ligi'nden de kupa ile dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.FOMGET'te Yuliia Shevchuk, Luibov Shmatko, Daria Apanashcenko, Olga Ovdiychuk, Yana Derkach'ın hikâyeleri ise bambaşka. Onlar Rusya-Ukrayna savaşından kaçıp Türkiye'ye sığındılar ve tecrübeleriyle takıma büyük katkı sağladı. 15 yıllık kariyerine 200'den fazla gol sığdıran ve Ukrayna'da iki kez 'Altın Top' kazanan Olga Ovdiychuk ile Ukrayna Milli Takım'nın önemli isimlerinden biri olan Luibov Shmatko, Ankara ekibinde şampiyonluk sevincini tattılar.