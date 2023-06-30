Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi Valur oldu
Giriş Tarihi: 30.6.2023 15:17

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi Valur oldu

AA
ABB FOMGET’in Avrupa’da rakibi Valur oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turdaki ilk rakibi İzlanda şampiyonu Valur oldu.

Avrupa'da 49 federasyondan toplam 71 takımın mücadele edeceği UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 7. Grup'ta yer alan Fomget'in 1. eleme turundaki ilk rakibi, İzlanda şampiyonu Valur oldu.

Ankara temsilcisi, Valur'u 6 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada elerse Vllaznia (Arnavutluk)-Hajvalla (Kosova) maçının galibiyle 9 Eylül'de tek karşılaşma üzerinden oynanacak maçta 2. tura çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Birinci tur kura çekimine, 57 kulüp katıldı. Organizasyona 9 kulüp ikinci turdan, 4 takım ise doğrudan 16 takımlı grup aşamasından itibaren dahil olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ah Faruk, ah be kardeşim...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi Valur oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA