Adana Demirspor’da Jorge Morel pazarlığı sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ile UEFA Konferans Ligi'ne ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Adana Demirspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA DEMİRSPOR, PARAGUAYLI STOPERİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

KüçükSaat.com'un haberine göre Adana Demirspor geçtiğimiz sezonun devre arasında Paraguay Ligi ekibi Guarani'den kiralanan 25 yaşındaki Jorge Morel'in bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyor. Paraguaylı savunmacı için girişimleri srüdürdüklerini kulüp başkanı Murat Sancak da duyurdu.

Adana Demirspor satın alma opsiyonu 2.5 milyon Euro olan oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro'luk bir teklifle giderken Latin Amerika ekibi de pazarlıklarla 2 milyon Euro'ya kadar düştü. İki tarafın kısa zamanda uzlaşma sağlaması bekleniyor.

Adana Demirspor formasını Süper Lig'in 2. yarısında 12 defa sırtına geçiren 1.85'lik stoper rakip fileleri 1 defa sarsarken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pasını yolladı.