Alexander Sörloth’a 3 talip birden!

Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a İtalyan devi Milan'ın talip olduğu öne sürüldü. Ancak Norveçli'nin peşinde Lyon ve Real Sociedad da var.

MİLAN'DAN SÖRLOTH ATAĞI

Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer gündemine aldı.

SOCIEDAD VE LYON DA İSTİYOR

Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da geçen sezon 34 maça çıkarken takımına 12 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.