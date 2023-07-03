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Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:08 Son Güncelleme: 3.7.2023 12:24

Alexander Sörloth'a 3 talip birden!

Alexander Sörloth’a 3 talip birden!

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Alexander Sörloth transferde adından söz ettirmeye devam ediyor. Bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için Lyon, Milan ve Real Sociedad kapışıyor.

Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a İtalyan devi Milan'ın talip olduğu öne sürüldü. Ancak Norveçli'nin peşinde Lyon ve Real Sociedad da var.

MİLAN'DAN SÖRLOTH ATAĞI
Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer gündemine aldı.

SOCIEDAD VE LYON DA İSTİYOR
Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da geçen sezon 34 maça çıkarken takımına 12 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

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Alexander Sörloth'a 3 talip birden!
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