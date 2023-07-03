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Giriş Tarihi: 3.7.2023 21:45

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin'in yardımcıları belli oldu

AA
Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin’in yardımcıları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin'in ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekipte Zafer Uysal, Levent Kartop ve Hasan Haykır, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Yasin Soydemir ve Dünyacan Çiçekverdi'nin atletik performans antrenörü olarak görev alacağı Sivasspor'da, kaleci antrenörlüğüne ise Eser Altın getirildi.

Evren Otyakmaz ve Volkan Kaya ise teknik direktör Servet Çetin'in ekibinde analizci olarak görevlendirildi.

Sivasspor'da Servet Çetin, bugün düzenlenen törenle resmi sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin'in yardımcıları belli oldu
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