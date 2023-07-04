Süper Lig’de şampiyon hocalar takımsız kaldı! Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın...

Türk futbolunun çok değerli teknik direktörleri, yaklaşık 5 hafta sonra başlayacak olan 2023-2024 sezonu öncesi Süper Lig'e uzaktan bakıyor! 20 takım dev yarış için hazırlıklarını sürdürürken, İsmail Kartal'ın üçüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle birlikte teknik direktörsüz ekip kalmadı. Ancak ligde daha önce şampiyonluk yaşayarak kupa kaldıran birçok hoca, kendilerine yer bulamadı. En son Galatasaray'ı çalıştıran imparator Fatih Terim ve Trabzonspor'a geçen sezon veda eden Abdullah Avcı'nın yanı sıra Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Alanyaspor'da aradığını bulamayan Ersun Yanal, Altay'dan sonra takım çalıştırmayan Mustafa Denizli ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımda görev alamadı.BIRÇOK takımın kurtarıcı olarak davet ettiği Hikmet Karaman ile Yılmaz Vural, Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan Bülent Korkmaz, Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba, Mesut Bakkal ve Tamer Tuna gibi çalıştırıcılar boşta kaldı.Genç teknik adamlar da kulüp arayışında. Kasımpaşa'da ilk heyecanını yaşayan Selçuk İnan, Almanya'da hocalık yapan Tayfun Korkut, Giresunspor'da parlayan Hakan Keleş, Şenol Can, Orhan Ak, Sedat Ağçay gelecek teklifleri bekliyor.