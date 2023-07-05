Milot Rashica, Galatasaray’a transferini Antalya’da bekliyor!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı Milot Rashica, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Vedat Muriqi ile Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde tatilde bir araya geldi. Belek'teki bir otelde ailece tatil yapan 2 futbolcu, sezonun yorgunluğunu dinlenerek ve eğlenerek attı.

RASHICA KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Milot Rashica'nın bonservisi İngiltere Championship ekibi Norwich City'de bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminde öncelikli hedeflerinden birisi Kosovalı oyuncunun bonservisini almak. Bu doğrultuda Norwich ile görüşmelerini sürdüren yönetim, oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmayı istemesinden dolayı elini güçlü tutarak bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. İki kulübün arasındaki görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını umut eden Rashica, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşılması durumunda sarı-lacivertli ekibin kampına katılacak. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün yaptığı açıklamada, "Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır" ifadelerini kullanarak Kosovalı oyuncunun transferinin bitmesini beklediklerini vurguladı.