Barış Alper Yılmaz’a İtalyan kancası!

Geride kalan sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, bir yandan gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takım içi planlamalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Avrupa devinin talip çıktığı öğrenilirken, genç futbolcu için ayrılan bütçe belli oldu.

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Geride kalan sezonda Galatasaray forması ile büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için art arda teklifler geldi.

İTALYAN DEVİ DEVREDE

Geride kalan sezon sonradan girdiği maçlarda verdiği etkili performans ile dikkat çeken Galatasaray'ın genç ismi Barış Alper Yılmaz için teklifler gelmeye başladı. Son olarak İtalyan devinin Barış Alper Yılmaz için devrede olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Lazio, PSV ve Ajax; Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Özellikle Maurizio Sarri, milli futbolcunun transferinde çok ısrarcı. Geçtiğimiz sezonki hazırlık maçından bu yana takip ediyor. Lazio bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayırdı.