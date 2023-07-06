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Giriş Tarihi: 6.7.2023 18:32

Beşiktaş'ın genç isimleri idollerini açıkladı

DHA
Beşiktaş’ın genç isimleri idollerini açıkladı

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren Demir Ege Tıknaz, "Yeni sezon hazırlıkları çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Zaten takımda kolej havası var. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama daha iyi döndüm diyebilirim. Kendimi daha iyi hissediyorum saha içinde. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum sahada ondan sonrası hocamızın takdiri" dedi.

DEMİR EGE TIKNAZ: BİZ DE ONLARI ÖRNEK ALIYORUZ

Demir Ege Tıknaz, Avrupa'ya transfer ile ilgili gelen soruya "Buradan giden arkadaşlarımız iyi performans sergileyip gidiyorlar. Biz de onları örnek alıyoruz. Burada başarılı olduktan sonra tabi ki de Avrupa'ya gitmek isteriz. Doğru zamanda Avrupa gitmek her gencin hayalidir" ifadelerini kullandı.

"BEN KENDİMİ ŞU AN 6 NUMARA OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendisini 6 numara olarak gördüğünü belirten genç futbolcu, "Herkes ile kendimi saha içinde kıyaslamıyorum. Ama saha içinde tabii ki forma rekabeti var. Şans gelirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben kendimi şu an 6 numara olarak görüyorum. Şenol hoca ile konuşmalarımızda oranın daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Şu an 6 numara diyebilirim. İlk defa yaz kampı geçiriyorum. Sakatlığımdan dolayı hiç geçirememiştim. Tam benim istediğim bir ortam var. Ben topa sahip olmayı seven bir takımda olmayı seviyorum. İkili mücadeleye girmeyi de seviyorum" şeklinde konuştu.
Demir Ege, beğendiği ve örnek alıdğı futbolcuların ise Serigo Busquets, Paul Pogba ve Declan Rice olduğunu söyledi.

SEMİH KILIÇSOY: İYİ BİR HAVA VAR İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER

Kampta iyi bir hava olduğunu belirten Semih Kılıçsoy "İyi başladık, iyi çalışıyoruz. Tempolu devam ediyoruz. İyi bir hava var İnşallah böyle devam eder. Benim 3'üncü kampım bu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Altyapıdayken hep buranın hayalini kuruyorduk. Buradayız şimdi burada çalışmak bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLMAK"

Hayalinin Beşiktaş'ta kupalar kazanmak olduğunu söyleyen Semih Kılıçsoy, "Sonra kendimi ve kulübümü yurtdışında temsil etmek. Şenol hoca bize çok yardımcı oluyor, bizimle konuşuyor. Geçen sene forma şansı da verdi bana. Onun için çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiği kadar çalışacağım, daha çok çalışıp daha çok süre bulmak istiyorum. Aboubakar'dan Cenk ağabeyden öğrenebildiklerimi öğreneceğim. İdmanlarda maçlarda yaptıkları şeylere dikkat ediyorum. Çok çalışıp burada herkesle forma rekabetine girmek istiyorum. Mücadelem, son vuruşum, dönüşlerim ve fizik kuvvetimin iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BURAK YILMAZ TECRÜBELERİNİ BİZE AKTARIYOR"

Semih Kılıçsoy, yardımcı antrenör Burak Yılmaz ile ilgili, "Burak hoca bizimle ilgileniyor. Tecrübelerini bilgilerini de aktarıyor bize. Sürekli iletişim halindeyiz" sözlerini sarf etti.

Semih, en beğendiği futbolcunun ise Sergio Aguero olduğunu belirtti.

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Beşiktaş'ın genç isimleri idollerini açıkladı
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