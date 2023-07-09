Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 9.7.2023 15:42

Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattı

İHA
Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih’te forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevine Luis Enrique'nin getirmesiyle birlikte gelecek sezon için planlaması dahilinde kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi, son olarak Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Lucas Hernandez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 5 yıllık olduğu bildirilirken, bir şampiyonu daha kadroya dahil ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7'si Bundesliga, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere sadece 9 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı. Hernandez, kariyerinde Bayern Münih ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp Şampiyonluğu, 4 Bundesliga Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 2'de Almanya Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Huzuru bozana sınırdışı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
SON DAKİKA: MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak!
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: Sahip çıkmak 85 milyonun görevi
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Türkiye’de ne kadar ‘casus’ var?
Fransa’nın kanlı tarihi
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez’i 5 yıllığına kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA