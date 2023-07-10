Fenerbahçe’den Rodrigo Becao’ya son teklif!

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için yeniden harekete geçti. Oyuncuya en iyi maaşı öneren sarı-lacivertliler, Becao ile prensipte anlaştı.

Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan 27 yaşındaki stoper için en son 7 milyon euro önerilmişti ancak bu teklif Udinese tarafından reddedilmişti. Fenerbahçe'nin, Becao için 9 milyon euro'ya çıkacağı öğrenildi.

Ayrıca yönetimin de bunun üzerinde bir teklif sunmayacağı gelen bilgiler arasında. Oyuncu için 12 milyon Euro isteyen Udinese bu teklifi kabul ederse, imzalar atılacak. Aksi halde Becao defteri Fenerbahçe için açılmamak üzere tamamen kapanacak. (Fotomaç)