Son dakika Beşiktaş haberi: Tayfur Bingöl resti çekti! Beşiktaş’a gelmek istiyor...

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutulmasını istediği Tayfur Bingöl'ün transferi için yönetim bastırıyor. Alanyaspor, 1.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayan oyuncu için peşin 1 milyon Euro talep etmiş, siyah-beyazlılar ise "Bonservise 500 bin Euro'dan fazlasını vermeyiz" mesajı göndermişti. Ancak Güneş'in özel isteği sonrası rakam 1 milyon Euro'ya yükseltildi ve 3 taksit önerisi sunuldu. Akdeniz ekibi bunu da reddetti.



'GİTMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'



Transferin hâlâ bitmemesine çok üzülen 30 yaşındaki sağ bek, SABAH Spor'a konuştu. En büyük hayalinin Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Allah o günü görmeyi bana nasip etsin. Alanyaspor ile görüştüm ve Beşiktaş'a gitmek istediğimi açık şekilde söyledim. İnşallah kulüpler bir an önce anlaşır, ben de siyah-beyazlı formayı giymeye devam ederim" ifadesini kullandı.