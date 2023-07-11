Kadın Milli Futbol Takımları, yeni sponsorla anlaştı

TFF Başkanı Büyükekşi, kadın futbolunun önemi ve gelişimi ile ilgili strateji oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadın futbolunun popülerliğini artırmak için büyük bir enerji harcayacağız. Kadın futbolcularımız kendilerine verdikleri desteğe kısa sürede elde ettikleri başarılarla karşılık verdiler. İnşallah Sürat Kargo'nun desteğiyle bunlara yenilerini ekleyecekler. Kadın Milli Takımı'mıza UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi karşılaşmalarında başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü ağartırlar. Bu dönem kadın futboluna çok değer veriyoruz. B Ligi'ne yükselerek bizi gururlandıracaklarına inanıyorum. Kadın futboluna verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Kadın futbolunun gücünü artırmak ve hızına hız katmak için 'Gücünde Sürat var' sloganıyla bizimle yola çıkan Sürat Kargo'ya teşekkür ediyorum."

TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan, yapılan sponsorlukla kadın futbolunun daha da gelişeceğine değinerek, "Sürat Kargo'nun destekleriyle daha da büyüyecek, yeni yetenekleri keşfedecek ve Kadın Milli Takımlarımızın başarılarını daha geniş kitlelere duyuracağımızdan eminiz. Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

OĞUZ: "KADIN FUTBOLCULARIMIZA DESTEK VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz da Kadın Futbol Milli Takımlarına destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yaptıkları sponsorlukla kadın futbolunun gelişmesine katkı vermek istediklerini aktaran Oğuz, "Kadın Milli Futbol Takımlarının gücünü artırmak, hızına hız katmak için 'Gücünde Sürat var.' sloganıyla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Kadın futbolu sadece bir spor dalı olmanın çok ötesinde güç ve cesaret kaynağı. Bütün güçlerini, yeteneklerini, bitmek bilmez bir azim ve kararlılıkla sahaya yansıtan kadın futbolcularımıza destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra çıktıkları yolculuklarda biz de onlarlayız. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı." şeklinde konuştu.

- NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: "SESİMİZİN DAHA GÜR ÇIKTIĞI YADSINAMAZ BİR GERÇEK"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise yapılan yatırımlar ile verilen desteklerle seslerinin daha gür çıktığını söyledi.

Kadın futboluna ilginin sürekli arttığını dile getiren Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektöründe yaptığı yenilikler ve değişime öncülük eden Sürat Kargo'nun Kadın Milli Takımlarımızın ana sponsorlarından biri olduğu için mutlu ve gururluyuz. Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle çocukları hedef alan, toplumda fırsat eşitliği yakalama adına çalışmalarını sürdüren sponsorumuzun Kadın Milli Futbol Takımlarının yanında olduğunu bilmek geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Kadın futbolu, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının değiştiğinin en büyük örneği. Bu kalıpların yıkılması ve kadın gücünün futboldaki payının her geçen gün artmasıyla ön yargıların yerini desteklenmek ön plana çıkıyor. Bu alanda son senelerde TFF tarafından yapılan yatırım ve destekle sesimizin daha gür çıktığı yadsınamaz bir gerçek. Kadın futbolunun popülerliği ve gelişimi hızla devam ediyor. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda rekor izleyici kitlesine ulaşılması, bu sporun sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini gösteriyor."

Necla Güngör Kıragası, kadın futbol takımlarına destek verilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Kadın futbolunun profesyonel bir yolda ilerlemesi için yatırımların sürdürülebilir olmasına ve sağlam ticari stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Her sene kadın futbolundaki pay artmaktadır. Devletimizin kadın odaklı spor politikasıyla kadın futbolunda profesyonelleşme yolunda hızlı adımlar atılıyor. Ülkemizdeki kadın futboluna ivme kazandıracak Uluslar Ligi için ciddi bir hazırlık içindeyiz. Ülkemizi gururlandırmak ve bu oyunu daha ileri götürmek için ne gerekiyorsa oyuncularımın yapacağından şüpheniz olmasın. Sizlerden takımım adına tek isteğim maçlarda bizi yalnız bırakmamanız. Taraftarımızın desteğini yanımızda hissettikçe zor yolların aşılması daha kolay ve cesaret verici olacaktır." diye konuştu.

İmza töreni, sponsorluk anlaşmasının imzalanması ve karşılıklı verilen hediyelerle sona erdi.