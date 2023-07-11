Sivasspor’da kombine bilet satışları başlıyor!

Sivasspor Kulübü kombinelerle ilgili açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kombine satışında eski kombine sahiplerine öncelik tanıtacaktır. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için kombine satışa yarın (12 Temmuz Çarşamba) saat 11.00'de başlayacak ve 16 Temmuz Pazar günü sona erecektir. 17 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartlarının minimum vize tarihi 31.05.2024 olmalıdır. Bayan tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombineler sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi yapabilecektir."

Kombinelerin fiyatı ise şöyle:



VIP Alt A-B-F: 2.620 TL

Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL

Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL

Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL

Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 875 TL

Bayan Tribün VIP Üst B Blok: 875 TL