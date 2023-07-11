Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’da kombine bilet satışları başlıyor!
Giriş Tarihi: 11.7.2023 13:14

Sivasspor’da kombine bilet satışları başlıyor!

İHA
Sivasspor’da kombine bilet satışları başlıyor!

Demir Grup Sivasspor’un, 2023-2024 sezonunda Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı yarın başlıyor.

Sivasspor Kulübü kombinelerle ilgili açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kombine satışında eski kombine sahiplerine öncelik tanıtacaktır. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için kombine satışa yarın (12 Temmuz Çarşamba) saat 11.00'de başlayacak ve 16 Temmuz Pazar günü sona erecektir. 17 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartlarının minimum vize tarihi 31.05.2024 olmalıdır. Bayan tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombineler sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi yapabilecektir."

Kombinelerin fiyatı ise şöyle:

VIP Alt A-B-F: 2.620 TL
Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL
Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL
Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL
Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 875 TL
Bayan Tribün VIP Üst B Blok: 875 TL

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
‘Unutulan soykırım tekrarlanır’
SON DAKİKA: Bahçeli'den İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili açıklama: Politikalarından dönüş yaparlarsa bir şey demeyiz
Çarşafa dolandılar
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı
Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’da kombine bilet satışları başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA