‘Futbolumuzun gücüne büyük bir güç katıldı’

ürkiye'nin e-ticaret platformlarından Trendyol, 700 milyon TL karşılığında 2023-24 sezonu için Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İmzalar TFF'nin Riva Tesisleri'nde atıldı. TöreneBüyükekşi şunları söyledi:Süper Lig'imiz 11 Ağustos'ta 66'ncı sezonuna merhaba diyecek veadıyla oynanacak. 1'inci Ligimiz deadıyla oynanacak ve liglerimize değer katacak. Bu anlaşmanın futbol ekonomisinin daha da büyümesine yapacağı etkinin yanı sıra futbolumuzun marka değerine de büyük katkı sağlayacağına eminim.Bunu yeterli bulmuyoruz. Bu iş birliğimiz Süper Lig ve 1'inci Lig'deki 39 kulübümüzün yeni yetenekleri kazandırmasına, uluslararası Türk yıldızların yetişmesine fayda sağlayacak.Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise şu ifadeleri kullandı: "Amacımız Avrupa'nın en büyük e-ticaret şirketi olmak. Hedefimiz bizimle beraber Türkiye Futbol Federasyonu ve ligimizi Avrupa sıralamasında daha yukarılara taşımak. Daha da büyüyüp yeni yetenekler keşfederek Süper Lig'imizin başarılarını daha da geniş kitlelere duyurabileceğimize inancım sonsuz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz."TFF'de gözler MHK başkanlığı koltuğuna kimin oturacağına çevrildi. Son iki dönem başkanlık yapan Sabri Çelik ve Lale Orta'nın yönetiminde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) üyesi olarak yer alan Ahmet İbanoğlu'nun hafta sonuna kadar ekibini kurup TFF Başkanı'na sunacağı iddia edildi.