‘Futbolumuzun gücüne büyük bir güç katıldı’

Süper Lig ve 1. Lig’in 2023-24 sezonu için isim sponsoru Trendyol oldu. Anlaşmanın bedeli 700 milyon TL olarak açıklandı
Türkiye'nin e-ticaret platformlarından Trendyol, 700 milyon TL karşılığında 2023-24 sezonu için Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İmzalar TFF'nin Riva Tesisleri'nde atıldı. Törene TFF BaşkanıMehmet Büyükekşi, Trendyol GrubuBaşkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler BirliğiBaşkan Vekili Süleyman Hurma ile 1'inciLig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkayakatıldı. Büyükekşi şunları söyledi:
YENİ TÜRK YILDIZLAR YETİŞECEK
Süper Lig'imiz 11 Ağustos'ta 66'ncı sezonuna merhaba diyecek ve "Trendyol SüperLig" adıyla oynanacak. 1'inci Ligimiz de "Trendyol 1'inci Lig" adıyla oynanacak ve liglerimize değer katacak. Bu anlaşmanın futbol ekonomisinin daha da büyümesine yapacağı etkinin yanı sıra futbolumuzun marka değerine de büyük katkı sağlayacağına eminim. Süper Lig'imiz şu an dünyanınen değerli 10 ligi arasında. Bunu yeterli bulmuyoruz. Bu iş birliğimiz Süper Lig ve 1'inci Lig'deki 39 kulübümüzün yeni yetenekleri kazandırmasına, uluslararası Türk yıldızların yetişmesine fayda sağlayacak.
'BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ'
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise şu ifadeleri kullandı: "Amacımız Avrupa'nın en büyük e-ticaret şirketi olmak. Hedefimiz bizimle beraber Türkiye Futbol Federasyonu ve ligimizi Avrupa sıralamasında daha yukarılara taşımak. Daha da büyüyüp yeni yetenekler keşfederek Süper Lig'imizin başarılarını daha da geniş kitlelere duyurabileceğimize inancım sonsuz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz."
MHK BAŞKANLIĞI İÇİN YENİ İSİM: İBANOĞLU
TFF'de gözler MHK başkanlığı koltuğuna kimin oturacağına çevrildi. Son iki dönem başkanlık yapan Sabri Çelik ve Lale Orta'nın yönetiminde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) üyesi olarak yer alan Ahmet İbanoğlu'nun hafta sonuna kadar ekibini kurup TFF Başkanı'na sunacağı iddia edildi.