Hakemlerin yeni patronu İbanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, merakla beklenen Merkez Hakem Kurulu atamasını yaptı. MHK Başkanlığına; daha önce 13 yıl Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 22 yıl hakemlik, 2 sene TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemciliği yapan Ahmet İbanoğlu seçildi. MHK'nin üyeleri ise Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin olarak belirlendi. Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevi ise yeniden Gökhan Özsavaş'a verildi.TFF, Fenerbahçe'nin sıkça dile getirdiği 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir." Bu arada G.Saray, TFF'nin bu kararına sert tepki gösterip, "Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten ve spor ahlakından uzaktır. Bu komisyon lağvedilmelidir" açıklamasını yaptı. F.Bahçe Kulübü ise "TFF'nin kuracağı komisyon, tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmalı, her türlü algı ve baskıdan uzak kalmalıdır" dedi.