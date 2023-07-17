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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:32

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ante Rebic ve Divock Origi'den Beşiktaş'a ret!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ante Rebic ve Divock Origi’den Beşiktaş’a ret!

Beşiktaş Transfer Haberleri: İtalyan basınında çıkan bir haberde Milan'ın Rebic ve Origi'yi Beşiktaş'a göndermeye kabul ettiği ancak iki futbolcununda Türkiye'ye gitmek istememesi sebebiyle transferlerin gerçekleşmediği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'ın kadroda düşünmediği Divock Origi ve Ante Rebic'i Beşiktaş'a göndermeyi kabul ettiği ancak 2 futbolcununda Türkiye'ye gitmek istememesi yüzünden transferlerin iptal olduğu öne sürüldü.

Milan'ın satış listesine koyduğu 2 oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Siyah-beyazlılar transfer döneminin başında Rebic ile ilgilenmiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. (Takvim)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ante Rebic ve Divock Origi'den Beşiktaş'a ret!
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