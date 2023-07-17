Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ante Rebic ve Divock Origi’den Beşiktaş’a ret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'ın kadroda düşünmediği Divock Origi ve Ante Rebic'i Beşiktaş'a göndermeyi kabul ettiği ancak 2 futbolcununda Türkiye'ye gitmek istememesi yüzünden transferlerin iptal olduğu öne sürüldü.

Milan'ın satış listesine koyduğu 2 oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Siyah-beyazlılar transfer döneminin başında Rebic ile ilgilenmiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. (Takvim)