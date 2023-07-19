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Giriş Tarihi: 19.7.2023 10:22

Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak

DHA
Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Amacımız, bu ligde kalıcı olan takım organizasyonunu oluşturabilmek” dedi.

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürüyor. 1 haftadır Erciyes'te kampta olan Sarı–siyahlı takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Ligdeki hedefleri hakkında konuşan Fatih Tekke, "Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Amacımız bu ligde kalıcı olan takım organizasyonunu oluşturabilmek. Bizim gibi kulüplerde, bunu başarabilmeniz için ciddi mücadeleler vermeniz gerekiyor. Geçen sezon bunu hep beraber başardık. Sahanın içinde ve dışında her anımıza çok dikkat ediyoruz. Kolay değil. Bu sene istediklerini alabilen 5-6 kulüp var. Ciddi paralar ödeyebilen kulüpler haricinde diğer kulüpler istedikleri seviyede değiller. Bu sene yarışacağımız takım sayısı daha fazla olacak gibi. Ama sezonun başını görmemiz lazım, daha çok zaman var. İstanbulspor teknik direktörü olarak bizim için önemli olan limitimiz dahilinde en doğru olanları seçip bir an önce çalışmalara başlamak. Çünkü maçın her anını planlı oynamak isteyen bir takımız. Değerimizi geçen sene insanlar gördü. Bu değerimizi daha da artırmamız lazım. Amacımız lige renk katmak, kalıcı olmak, yaptığımız değerli şeyleri Türk futboluna sunmak. Sadece teknik direktör olarak değil yönetimsel olarak da hedefimiz bunlar" ifadelerini kullandı.

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Fatih Tekke: Öncelikli hedefimiz ligde kalmak
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