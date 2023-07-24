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Giriş Tarihi: 24.7.2023 13:52

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı!

AA
Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

Lig yolu:

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı!
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