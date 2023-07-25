Oğuzhan Berber Manisa FK’da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Oğuzhan Berber, "Bu güzel ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri burada olmamdaki en büyük etken. Sezon sonunda hep birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.Oğuzhan Berber'in ligi iyi bilen tecrübeli bir isim olduğunu kaydeden İdari Direktör Nderim Nexhipi ise "Oğuzhan Berber'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bu ligi iyi bilen tecrübeli bir isim. Takımımıza önemli katkı verecektir. Kendisine siyah-beyaz formamızla başarılar diliyorum" diye konuştu.Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Oğuzhan Berber, 10 Nisan 1992 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine altyapısında futbola başladığı Denizlispor ile adım atan 31 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Altınordu, Samsunspor, Boluspor ve İstanbulspor formaları giydi. 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan, 2021-2022 sezonunda da İstanbulspor formasıyla aynı sevinci yaşadı. Tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etti.