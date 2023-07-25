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Giriş Tarihi: 25.7.2023

SABAH Spor Yazarları takımlarımızın Avrupa mücadelesini analiz etti: Bize sadece tur yetmez gruplar da olmalı

SABAH Spor Yazarları takımlarımızın Avrupa mücadelesini analiz etti: Bize sadece tur yetmez gruplar da olmalı

Heyecan bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray ile başlayacak. Konferans Ligi’nde yarın F.Bahçe, Kadıköy’de Zimbru’yu ağırlarken, Beşiktaş perşembe Tirana, Adana Demir ise aynı gün deplasmanda Cluj ile karşılaşacak

GÜNÜN SORUSU: Avrupa demek prestij, para, ülke puanı demek. Cluj'u bir kenara koyarsak rakiplerimiz zayıf. Peki şansımız ne? Takımlarımızın yıldızlarla dolu kadroları ne yapar?




LEVENT TÜZEMEN

MART AYINA KADAR YARIŞTA OLURLAR
AVRUPA'DA Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin puanla ilgili sorumluluk taşımaları gerekiyor. İstanbul'un 3 Büyükler'i, eleyebilecekleri rakiplerle eşleştiler. İki maçı da kazanarak puanlar getirmeleri gerekiyor. Adana Demirspor'un kaliteli kadrosuna rağmen tek eksiği tecrübesizlik. Dilerim onlar da turu geçer ve ülke puanına katkıda bulunur. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü kadrolar oluşturduğunu düşünürsek sadece turu atlamaları yetmez, grup karşılaşmalarında da ülkeyi sevindirecek sonuçlar almaları gerekir. Beşiktaş daha transferlerini tamamlamadı ama Şenol hocanın Avrupa tecrübesi çok fazla. Onlar da gruplara kalarak hem kendine hem de ülkeye katkı sağlayacaktır. Bu sene A.Demirspor'dan sürpriz bekliyorum. 3 Büyükler'in Avrupa serüvenlerini mart ayına kadar taşıyacaklarını düşünüyorum.




ÖMER ÜRÜNDÜL

RAKİBİ CIDDİYE ALIP MÜCADELE ETMEK ŞART
ÖNCE G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar. Ben Angelino'yu defalarca izledim, çok iyi bir sol bek. Zaha da bana göre tam isabet. Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı. Galatasaray belki yeni oyuncularını oynatamayacak ama elindekiler de turu geçmeye yeter. Önemli olan eşleştiği rakipleri küçümsememek. Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ama Fenerbahçe de iyi transferler yaptı. Onları göz ardı etmemeliyiz. Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın da mutlaka gruplara kalacaklarını düşünüyorum. Eğer öyle olursa ülkemizin çok ihtiyacı olan, puanlar da artar. Ben şimdiden tüm ekiplerimize başarılar diliyorum.




ALİ GÜLTİKEN

SADECE YILDIZLAR TEK BAŞINA TUR GETİRİR
OLMASI gereken; bu turu firesiz tamamlayarak yola devam etmek. Takımlarımızın kadrolarına baktığımız zaman hepsinin rakiplerine göre çok daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Bu seviyelerde en önemli şey, rakibini ciddiye almak ve motivasyonu yukarıda tutmak. Antrenman zamanlamaları ve iklim şartları dolayısıyla oyuncular yüzde yüz hazır değiller. O yüzden bu açığı yüksek motivasyonla kapatmak mecburiyetindeler. Tek tek bireysel olarak takımlarımızın oyuncularına baktığımızda bu seviyelerde tek başına turu geçirebilecek oyuncuları var. Futbol sonuçta dönüp dolaşıyor günü ve anı doğru oynamaya geliyor. Bunu yaptığımız taktirde bütün takımlarımızın bir sonraki tura yükseleceğinden şüphem yok. Hem gelecek adına hem de ülke puanı adına galibiyetten başka sonuç düşünemiyoruz.




GÜRCAN BİLGİÇ

TARAFTARA GÜVEN RAKİPLERE GÖZDAĞI!
ESASINDA 'şov' başlıyor. Bütün takımlarımız iyi transferler yaptılar, geçen sezondan gelen potansiyellerini korudular ve şimdi taraftarlarına 'Biz buradayız' diyecekler. Rakiplerin zayıf gözükmesi her zaman handikaptır. Ama transfer savaşlarındaki çekişme, camiaların girdiği hava rekabeti Türkiye'den Avrupa'ya da taşıdı. Yani sadece tur atlamak için değil, Süper Lig öncesi taraftarlarına güven, rakiplerine de gözdağı vermek için oynayacaklar. Tek sıkıntıyı yeni transferlerini UEFA'ya bildirmediği için Galatasaray çekebilir ama onlar da takım performansıyla santrforsuzluktan doğacak açığı kapatırlar. Esas gözler Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Çünkü ilk defa seyredeceğimiz birçok oyuncu kadroda yer alabilir. Deplasmanda Cluj gibi sert bir rakiple karşılaşacak Adana Demirspor'un işi biraz daha zor. İyi bir sonuçla döneceklerini düşünüyorum.

BÜLENT TİMURLENK

PARA VE PUAN İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ
YOĞUN kamp ve transfer rekabetinin ardından artık sahne futbolcuların… Temmuzda eleme maçlarına çıkmak can sıkıcı. Takımlarımızın hâlâ gideremediği eksikler var. Ancak kadro maliyeti ve kapasitelerine baktığımızda bu rakipler karşısında yapılması gereken tek şey, işi sıkı tutmak ve ilk maçlarda alınacak sonuçlarda rövanşları formaliteye çevirmek. 'Bir sonraki tur daha zorlu olacak' demiyorum ama bu oyunda bir gerçek var; en az rakip kadar mücadele edeceksin, milyonlar ödediğin yetenekler farkı yaratacak. Toplanacak puanlar çok önemli. Kadrolar çok maliyetli ve azına çoğuna bakmadan Avrupa'dan gelecek olan Euro bazındaki gelirleri düşünerek buna göre mücadele etmek şart.

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SABAH Spor Yazarları takımlarımızın Avrupa mücadelesini analiz etti: Bize sadece tur yetmez gruplar da olmalı
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