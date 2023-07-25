SABAH Spor Yazarları takımlarımızın Avrupa mücadelesini analiz etti: Bize sadece tur yetmez gruplar da olmalı
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Heyecan bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray ile başlayacak. Konferans Ligi’nde yarın F.Bahçe, Kadıköy’de Zimbru’yu ağırlarken, Beşiktaş perşembe Tirana, Adana Demir ise aynı gün deplasmanda Cluj ile karşılaşacak
GÜNÜN SORUSU: Avrupa demek prestij, para, ülke puanı demek. Cluj'u bir kenara koyarsak rakiplerimiz zayıf. Peki şansımız ne? Takımlarımızın yıldızlarla dolu kadroları ne yapar?
LEVENT TÜZEMEN
MART AYINA KADAR YARIŞTA OLURLAR
AVRUPA'DA Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin puanla ilgili sorumluluk taşımaları gerekiyor. İstanbul'un 3 Büyükler'i, eleyebilecekleri rakiplerle eşleştiler. İki maçı da kazanarak puanlar getirmeleri gerekiyor. Adana Demirspor'un kaliteli kadrosuna rağmen tek eksiği tecrübesizlik. Dilerim onlar da turu geçer ve ülke puanına katkıda bulunur. ÖzellikleGalatasaray veFenerbahçe'ningüçlü kadrolaroluşturduğunudüşünürseksadece turu atlamalarıyetmez, grupkarşılaşmalarındada ülkeyi sevindireceksonuçlar almaları gerekir. Beşiktaş daha transferlerini tamamlamadı ama Şenol hocanın Avrupa tecrübesi çok fazla. Onlar da gruplara kalarakhem kendine hem de ülkeye katkı sağlayacaktır.Bu sene A.Demirspor'dan sürprizbekliyorum. 3 Büyükler'in Avrupa serüvenlerini mart ayına kadar taşıyacaklarını düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL
RAKİBİ CIDDİYE ALIP MÜCADELE ETMEK ŞART
ÖNCE G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar. Ben Angelino'yudefalarca izledim, çok iyibir sol bek. Zaha da banagöre tam isabet. Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı. Galatasaraybelki yeni oyuncularınıoynatamayacakama elindekilerde turu geçmeye yeter. Önemli olan eşleştiği rakipleri küçümsememek. Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ama Fenerbahçe de iyi transferler yaptı. Onları göz ardı etmemeliyiz.Konferans Ligi'nde mücadele edecektakımlarımızın da mutlaka gruplarakalacaklarını düşünüyorum. Eğer öyle olursa ülkemizin çok ihtiyacı olan, puanlar da artar. Ben şimdiden tüm ekiplerimize başarılar diliyorum.
ALİ GÜLTİKEN
SADECE YILDIZLAR TEK BAŞINA TUR GETİRİR
OLMASI gereken; bu turu firesiz tamamlayarak yola devam etmek. Takımlarımızın kadrolarına baktığımız zaman hepsinin rakiplerine göre çok daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Buseviyelerde en önemli şey, rakibini ciddiyealmak ve motivasyonu yukarıdatutmak. Antrenman zamanlamaları ve iklim şartları dolayısıyla oyuncular yüzde yüz hazır değiller. O yüzden bu açığı yüksek motivasyonla kapatmak mecburiyetindeler. Tek tek bireysel olarak takımlarımızın oyuncularına baktığımızda bu seviyelerde tek başına turu geçirebilecek oyuncuları var. Futbol sonuçta dönüp dolaşıyorgünü ve anı doğru oynamayageliyor. Bunu yaptığımız taktirde bütün takımlarımızın bir sonraki tura yükseleceğinden şüphem yok. Hem gelecek adına hem de ülke puanıadına galibiyetten başka sonuç düşünemiyoruz.
GÜRCAN BİLGİÇ
TARAFTARA GÜVEN RAKİPLERE GÖZDAĞI!
ESASINDA 'şov' başlıyor. Bütün takımlarımız iyi transferler yaptılar, geçen sezondan gelen potansiyellerini korudular ve şimdi taraftarlarına 'Bizburadayız' diyecekler. Rakiplerin zayıf gözükmesi her zaman handikaptır. Amatransfer savaşlarındakiçekişme, camialarıngirdiği hava rekabetiTürkiye'denAvrupa'ya da taşıdı. Yani sadece tur atlamak için değil, Süper Lig öncesi taraftarlarına güven, rakiplerine de gözdağı vermek için oynayacaklar. Tek sıkıntıyıyeni transferleriniUEFA'ya bildirmediğiiçin Galatasaray çekebilir ama onlar datakım performansıyla santrforsuzluktandoğacak açığı kapatırlar. Esas gözler Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Çünkü ilk defa seyredeceğimiz birçok oyuncu kadroda yer alabilir. Deplasmanda Cluj gibi sert bir rakiple karşılaşacak Adana Demirspor'un işi biraz daha zor. İyi bir sonuçla döneceklerini düşünüyorum.
BÜLENT TİMURLENK
PARA VE PUAN İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ
YOĞUN kamp ve transfer rekabetinin ardından artık sahne futbolcuların… Temmuzda eleme maçlarına çıkmak can sıkıcı. Takımlarımızın hâlâ gideremediği eksikler var. Ancak kadro maliyeti ve kapasitelerine baktığımızda bu rakipler karşısında yapılması gereken tek şey, işi sıkı tutmak ve ilk maçlarda alınacak sonuçlarda rövanşları formaliteye çevirmek. 'Bir sonraki tur daha zorluolacak' demiyorum ama bu oyunda bir gerçek var; en az rakip kadar mücadele edeceksin, milyonlar ödediğin yetenekler farkı yaratacak. Toplanacak puanlar çok önemli. Kadrolar çok maliyetli ve azına çoğuna bakmadan Avrupa'dan gelecek olan Euro bazındaki gelirleri düşünerek buna göre mücadele etmek şart.