SABAH Spor Yazarları takımlarımızın Avrupa mücadelesini analiz etti: Bize sadece tur yetmez gruplar da olmalı

Avrupa demek prestij, para, ülke puanı demek. Cluj'u bir kenara koyarsak rakiplerimiz zayıf. Peki şansımız ne? Takımlarımızın yıldızlarla dolu kadroları ne yapar?AVRUPA'DA Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin puanla ilgili sorumluluk taşımaları gerekiyor. İstanbul'un 3 Büyükler'i, eleyebilecekleri rakiplerle eşleştiler. İki maçı da kazanarak puanlar getirmeleri gerekiyor. Adana Demirspor'un kaliteli kadrosuna rağmen tek eksiği tecrübesizlik. Dilerim onlar da turu geçer ve ülke puanına katkıda bulunur.Beşiktaş daha transferlerini tamamlamadı ama Şenol hocanın Avrupa tecrübesi çok fazla.3 Büyükler'in Avrupa serüvenlerini mart ayına kadar taşıyacaklarını düşünüyorum.ÖNCE G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar.Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı.Önemli olan eşleştiği rakipleri küçümsememek. Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ama Fenerbahçe de iyi transferler yaptı.Eğer öyle olursa ülkemizin çok ihtiyacı olan, puanlar da artar. Ben şimdiden tüm ekiplerimize başarılar diliyorum.OLMASI gereken; bu turu firesiz tamamlayarak yola devam etmek. Takımlarımızın kadrolarına baktığımız zaman hepsinin rakiplerine göre çok daha kaliteli olduğunu görüyoruz.Antrenman zamanlamaları ve iklim şartları dolayısıyla oyuncular yüzde yüz hazır değiller. O yüzden bu açığı yüksek motivasyonla kapatmak mecburiyetindeler. Tek tek bireysel olarak takımlarımızın oyuncularına baktığımızda bu seviyelerde tek başına turu geçirebilecek oyuncuları var.Bunu yaptığımız taktirde bütün takımlarımızın bir sonraki tura yükseleceğinden şüphem yok.ESASINDA 'şov' başlıyor. Bütün takımlarımız iyi transferler yaptılar, geçen sezondan gelen potansiyellerini korudular ve şimdi taraftarlarınadiyecekler. Rakiplerin zayıf gözükmesi her zaman handikaptır.Yani sadece tur atlamak için değil, Süper Lig öncesi taraftarlarına güven, rakiplerine de gözdağı vermek için oynayacaklar.Esas gözler Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Çünkü ilk defa seyredeceğimiz birçok oyuncu kadroda yer alabilir. Deplasmanda Cluj gibi sert bir rakiple karşılaşacak Adana Demirspor'un işi biraz daha zor. İyi bir sonuçla döneceklerini düşünüyorum.YOĞUN kamp ve transfer rekabetinin ardından artık sahne futbolcuların… Temmuzda eleme maçlarına çıkmak can sıkıcı. Takımlarımızın hâlâ gideremediği eksikler var. Ancak kadro maliyeti ve kapasitelerine baktığımızda bu rakipler karşısında yapılması gereken tek şey, işi sıkı tutmak ve ilk maçlarda alınacak sonuçlarda rövanşları formaliteye çevirmek.demiyorum ama bu oyunda bir gerçek var; en az rakip kadar mücadele edeceksin, milyonlar ödediğin yetenekler farkı yaratacak. Toplanacak puanlar çok önemli. Kadrolar çok maliyetli ve azına çoğuna bakmadan Avrupa'dan gelecek olan Euro bazındaki gelirleri düşünerek buna göre mücadele etmek şart.