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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:08

Son dakika haberleri: Giannis Antetokounmpo'nun teklifine Mbappe kayıtsız kalmadı!

Son dakika haberleri: Giannis Antetokounmpo’nun teklifine Mbappe kayıtsız kalmadı!

Son dakika haberleri: NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, Al Hilal'in Kylian Mbappe'ye yaptığı teklife kayıtsız kalamadı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in, Kylian Mbappe'ye yaptığı teklifin yankıları sürüyor.

PSG'DE KADRO DIŞI KALDI

Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız, sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı. Bunun üzerine Ligue 1 ekibi, Kylian Mbappe'yi kadro dışı bırakmıştı.

1 MİLYAR EUROLUK PAKET TEKLİF

Geçtiğimiz gün Fabrizio Romano'nun yayınladığı habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı belirtildi.

GIANNIS'TEN ESPRİLİ ÇAĞRI

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılan Kylian Mbappe'ye benzediğini ima ederek esprili bir mesaj yayınladı.

Yunan yıldız, Twitter hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak, ''Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum" ifadelerini kullandı.

MBAPPE'DEN KARŞILIK

NBA yıldızının bu paylaşımına da Mbappe'den gülerek karşılık geldi.

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Son dakika haberleri: Giannis Antetokounmpo'nun teklifine Mbappe kayıtsız kalmadı!
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