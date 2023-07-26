BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal, Divock Origi’ye göz dikti!

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor... Siyah-Beyazlılar'ın Milan'ın ABD kampı kadrosuna almadığı ve yollarını ayırmayı planladığı Belçikalı forveti Divock Origi'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Kara Kartal'ın İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarının sorulduğu belirtildi.

TEKLİF BEKLİYOR

Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Belçikalı futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif beklediği öğrenildi. Kartal'ın Divock Origi ile ilgili önümüzdeki günlerde bir hamle yapıp yapmaycağı merak konusu. Geçen sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan 1.89'luk yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans ortüaya koydu. Milan teknik direktörü Pioli, Origi'yi kadroda düşünmüyor. (Takvim)