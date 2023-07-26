İsmail Kartal'dan galibiyet sonrası transfer açıklaması! "Aramıza gelecek oyuncular olacak"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Zimbru Chisinau'yu 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugünkü maçta normal insanların bile bu sıcakta zor yürüyebileceği havada her iki takımın oyuncuları maçı tamamlayabildikleri için tebrik ediyorum. Taraftarlarımızın müthiş desteği ile maça çok hızlı başladık. Erken bulduğumuz gollerle 2-0 öne geçtik. 2. yarı oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi ve farklı bir galibiyet elde ettik. Halâ eksiklerimiz var. Geçen sene bu takım farklı sistemle oynuyordu, bu sene farklı sistemle oynuyoruz. 3 haftalık bölüm içerisinde yaptığımız çalışmalarda bir kısmını bugün gösterebildik. Ama bu yetmez. Oyun felsefemizi geliştirmeliyiz. Farklı galip gelerek kazanmak güzel ama eksiklerimiz var, bu yolda çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum, tüm taraftarlarımıza bugün gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.