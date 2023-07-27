Son dakika: Beşiktaş, Avrupa mesaisine başlıyor! Tirana maçı ilk 11’leri belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.
Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
TIRANA: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.
ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.
2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı. Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.