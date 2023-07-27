Son dakika: Beşiktaş, Avrupa mesaisine başlıyor! Tirana maçı ilk 11’leri belli oldu...

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı. Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.