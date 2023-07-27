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Giriş Tarihi: 27.7.2023 19:47 Son Güncelleme: 27.7.2023 20:02

Son dakika: Beşiktaş, Avrupa mesaisine başlıyor! Tirana maçı ilk 11'leri belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş, Avrupa mesaisine başlıyor! Tirana maçı ilk 11’leri belli oldu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçıyla çıkıyor. Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı sahasında ağırlayacak olan siyah-beyazlı ekip, avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçı öncesinde turu cebine koymak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

TIRANA: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı. Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

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Son dakika: Beşiktaş, Avrupa mesaisine başlıyor! Tirana maçı ilk 11'leri belli oldu...
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