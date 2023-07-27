Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray Rashica transferini bitirdi mi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 27.7.2023 12:17 Son Güncelleme: 27.7.2023 12:40

Son dakika haberi: Galatasaray Rashica transferini bitirdi mi? İşte cevabı...

Son dakika haberi: Galatasaray Rashica transferini bitirdi mi? İşte cevabı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada Kosova Futbol Federasyonu isimli bir hesaptan yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandı. Paylaşım sonrası ise gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada Kosova Futbol Federasyonu isimli bir hesaptan yapılan paylaşım taraftarları heyecanlandı. Paylaşım sonrası ise gerçek ortaya çıktı.

PAYLAŞIM GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Galatasaray'ın Rashica transferini bitirdiği yönünde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmadığı öğrenildi fakat Rashica transferi için Norwich ile görüşmeler devam ediyor.

OKLAR RASHICA'YI GÖSTERİYOR

Son oynanan Zalgiris maçındaki savunma zaafiyetinden dolayı Okan Buruk, koşan ve savunmaya yardım eden bir profil aradığı için Rashica transferini istiyor.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Son dakika haberi: Galatasaray Rashica transferini bitirdi mi? İşte cevabı...
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