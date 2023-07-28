Mavi Şimşek Romanya’da avantajı aldı

Tarihinin ilk Avrupa Kupası maçına çıkan Adana Demirspor, Cluj'u elinden kaçırdı: 1-1. UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turunda Romanya deplasmanında sahaya çıkan Mavi Şimşek hızlı başladı ve rakibi ablukaya alıp Belhanda ile net fırsatı da tepti. Müsabakanın 6. dakikasında Betancor ile Cluj öne geçerken Adana Demir vitesi düşürmedi.77'de Ndiaye'nin topuğu ile şans eseri verdiği pasta kaptan Stambouli ceza sahası dışında şık vuruşu ile maça dengeyi getirdi.