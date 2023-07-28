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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Mavi Şimşek Romanya’da avantajı aldı

Mavi Şimşek Romanya’da avantajı aldı

Adana Demir, Cluj deplasmanında kaçırdıkça kaçırdı. 1-0 geriye düşse de Stambouli tur kapısını araladı

Tarihinin ilk Avrupa Kupası maçına çıkan Adana Demirspor, Cluj'u elinden kaçırdı: 1-1. UEFA Konferans Ligi 2. öne eleme turunda Romanya deplasmanında sahaya çıkan Mavi Şimşek hızlı başladı ve rakibi ablukaya alıp Belhanda ile net fırsatı da tepti. Müsabakanın 6. dakikasında Betancor ile Cluj öne geçerken Adana Demir vitesi düşürmedi. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan temsilcimiz baskılı futbolunu sürdürdü. 77'de Ndiaye'nin topuğu ile şans eseri verdiği pasta kaptan Stambouli ceza sahası dışında şık vuruşu ile maça dengeyi getirdi. 1-1 sonrası da pozisyonları harcamaya devam eden Adana Demir, saha avantajını elde ederek döndü.

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Mavi Şimşek Romanya’da avantajı aldı
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