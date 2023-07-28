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Giriş Tarihi: 28.7.2023 09:51

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti

İHA
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, KF Tirana karşısında kaydettiği gol ile siyah-beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Taraftarların performansından memnun kaldığı genç yetenek, karşılaşma sonrası tribünlere çağrılarak alkışlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skor ile galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+4. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş formasıyla bir resmi müsabakada ilk kez gol sevinci yaşadı.

TARAFTAR ONU TRİBÜNLERE ÇAĞIRDI

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Semih, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu. Taraftarların performansından memnun kaldığı genç yetenek, karşılaşma sonrası tribünlere çağrılarak alkışlandı.

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Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti
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