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Giriş Tarihi: 30.7.2023 22:52

Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

İHA
Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile 1 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve dar alanda yapılan şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkların bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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Fenerbahçe, Zimbru maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
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