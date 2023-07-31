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Giriş Tarihi: 31.7.2023 15:17

Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya ve İspanya son 16'da!

DHA
Kadınlar Dünya Kupası’nda Japonya ve İspanya son 16’da!

Kadınlar Dünya Kupası'nda C Grubu maçları tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından Japonya grup lideri, İspanya ise grup 2'ncisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda karşılaşmalar devam ediyor. C Grubu'ndaki son maçlar Japonya-İspanya, Kosta Rika-Zambiya arasında oynandı. Japonya, Wellington Regional Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği İspanya'yı 4-0 yenerek gruptan lider çıktı. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri, 12 ve 40'ıncı dakikada Hinata Miyazawa, 29'uncu dakikada Riko Ueki, 82'nci dakikada Mina Tanaka kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Zambiya ile Kosta Rika karşılaştı. Waikato Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zambiya, 3'üncü dakikada Lushomo Mweemba, 31'inci dakikada penaltıdan Barbra Banda ve 90+3'üncü dakikada Racheal Kundananji'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Kosta Rika'nın tek golü ise 47'nci dakikada Melissa Herrera'dan geldi. Bu sonuçların ardından Japonya, 9 puanla grup lideri, İspanya ise 6 puanla grup 2'ncisi olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Zambiya 3 puanla grubu 3'üncü sırada tamamlarken, Kosta Rika ise puan alamadığı grupta sonuncu oldu.

Öte yandan Japonya ve İspanya'nın son 16 turundaki rakipleri belli oldu. FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya-Norveç, İsviçre-İspanya eşleşmeleri ortaya çıktı. İsviçre-İspanya karşılaşması, 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.00'de oynanacak. Japonya-Norveç mücadelesi ise aynı gün TSİ 11.00'de başlayacak.

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Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya ve İspanya son 16'da!
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