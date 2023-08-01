Juventus ve Chelsea arasında dev takas: Lukaku ve Vlahovic...

Chelsea, kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Londra ekibinde birçok isim transferde gündeme gelirken listenin ilk sırasında yazan isim Dusan Vlahovic.

Daily Mail'de yer alan haberde Chelsea'nin transferde Romelu Lukaku'yu önerdiği ve ek olarak belirli bir ücret ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Chelsea'nin takasa ek olarak 40 milyon sterline yakın bir ücreti de ödeyebileceği ifade edildi. Haberde iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

VLAHOVIC VE LUKAKU'NUN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSLARI



Geçtiğimiz sezon başında tekrar Inter'e kiralanan Romelu Lukaku, ligde 37 maçta forma giyerken 14 gol kaydetti. Belçikalı forvet bu maçlarda 7 asist kaydetti.

2022'den bu yana Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ise geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yaptı.

23 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 14 gol ve 4 asist kaydetti.