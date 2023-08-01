Kadınlar Dünya Kupası’nda 4 takım son 16 turuna yükseldi

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, D ve E gruplarındaki son maçlar oynandı.

D Grubu'nda İngiltere, Çin'i 6-1, Danimarka da Haiti'yi 2-0 mağlup etti. Grubundaki 3 maçı da kazanan ve 9 puana ulaşan İngiltere lider olarak üst tura yükselirken, 6 puan toplayan Danimarka ise 2. olarak tur atladı.

E Grubu'nda yer alan 2019'daki turnuvanın şampiyonu ABD ve finalisti Hollanda, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

Hollanda, Vietnam'ı 7-0 yenerek 7 puanla grubu lider bitirdi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Portekiz'e karşı zorlanan ve maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan ABD, topladığı 5 puan sonunda grup ikincisi olarak adını üst tura yazdırdı.