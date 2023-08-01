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Giriş Tarihi: 1.8.2023 08:13

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Miha Zajc'a süper zam! İmzayı attı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Miha Zajc’a süper zam! İmzayı attı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten Zajc, 600 bin Euro olan maaşının 1.4 milyon Euro’ya çıkmasıyla yeni imzayı attı.

Maaşa %135 zam geldiSarı-lacivertli takıma 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli'den gelen Miha Zajc, sonrasında Genoa'ya kiralanmıştı. Son iki dönemde ortaya koyduğu performansla yönetimden yeni teklif alan Sloven orta saha, "Jesus kalırsa ben giderim. Daha uzun süre oynamak istiyorum" resti çekmişti. Sözleşmesini uzatmayan 29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişi ile kararını değiştirirken maaşına yapılan yüzde 135'lik zamla da 3 yıllık yeni imzayı attı. Zajc'ın 600 bin Euro olan maaşı, 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.

F.BAHÇE'NİN 10 TRANSFERİ

Edin Dzeko
Dusan Tadic
Rodrigo Becao
Sebastian Szymanski
Alexander Djiku
Ryan Kent
Umut Nayir
Bartuğ Elmaz
Mert Müldür
Miha Zajc

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Miha Zajc'a süper zam! İmzayı attı...
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