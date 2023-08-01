Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Miha Zajc’a süper zam! İmzayı attı...

Maaşa %135 zam geldiSarı-lacivertli takıma 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli'den gelen Miha Zajc, sonrasında Genoa'ya kiralanmıştı. Son iki dönemde ortaya koyduğu performansla yönetimden yeni teklif alan Sloven orta saha, "Jesus kalırsa ben giderim. Daha uzun süre oynamak istiyorum" resti çekmişti. Sözleşmesini uzatmayan 29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişi ile kararını değiştirirken maaşına yapılan yüzde 135'lik zamla da 3 yıllık yeni imzayı attı. Zajc'ın 600 bin Euro olan maaşı, 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.



F.BAHÇE'NİN 10 TRANSFERİ



Edin Dzeko

Dusan Tadic

Rodrigo Becao

Sebastian Szymanski

Alexander Djiku

Ryan Kent

Umut Nayir

Bartuğ Elmaz

Mert Müldür

Miha Zajc