Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 sezonunun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon büyük heyecana sahne olan lig mücadeleleri sonrasında oynanan play-off finali, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in şampiyonluğuyla noktalanmıştı.

LİG 16 TAKIMLA ÇİFT DEVRE ŞEKLİNDE OYNANACAK

2023-2024 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 16 takım ile çift devre şeklinde oynanacak, sezon sonunda ligin alt sıralarında yer alan 3 takım, bir alt lige düşecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni lider tamamlayan takım şampiyon olacak. 27 Ağustos'ta başlayacak ligin ilk yarısı 24 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre ise, 14 Ocak 2024'te start alacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 5 Mayıs tarihinde sona erecek.

Kura sonucunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şöyle oluştu:

Beylerbeyi Spor Kulübü – Fatih Vatan Spor

Galatasaray A.Ş -Wulfz Fatih Karagümrük

Beşiktaş JK Vodafone – ALG SPOR

Amed Sportif – 1207 Antalyaspor

Trabzonspor – KDZ. Ereğli Belediye

Adana İdmanyurdu – Hakkarigücü Spor

Fenerbahçe A.Ş. – Doğuş Gold Asya Spor