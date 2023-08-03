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Giriş Tarihi: 3.8.2023 23:25

TFF'den Avrupa'da tur atlayan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a kutlama

AA
TFF’den Avrupa’da tur atlayan Beşiktaş ve Adana Demirspor’a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Beşiktaş ve Yukatel Adana Demirspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

Romanya'nın Cluj takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçen Adana Demirspor için yayımlanan mesajda ise "UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Adana Demirspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile birçok kulüp de sosyal medya hesaplarından iki takım için tebrik mesajı paylaştı.

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TFF'den Avrupa'da tur atlayan Beşiktaş ve Adana Demirspor'a kutlama
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